Vergölst treibt Baumpflanzaktionen voran – Zwei Blühwiesen

Rund 20.000 Bäume hat Vergölst seit Herbst 2019 bereits gepflanzt – in Sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie im mittelamerikanischen Nicaragua. Zudem unterstützt das Unternehmen Blühwiesen-Projekte in Niedersachsen, bei denen eine mehrjährige Saatmischung zum Einsatz kommt. Allein in diesem Jahr ist wieder insgesamt ein Hektar Natur entstanden. Im Rahmen der Kundenkarte „ServiceCard“ unterstützt Vergölst seit mehr als drei Jahren diverse Nachhaltigkeitsprojekte – überwiegend in Deutschland. So entstanden bis heute bereits drei Wälder in Deutschland und einer in Nicaragua. Zusätzlich hat der Dienstleister für Reifen und Autoservices 2021 und 2022 gemeinsam mit der gemeinnützigen Initiative Artenglück zwei Blühwiesen gepflanzt. „Die jeweils 5.000 Quadratmeter großen Blumenfelder wurden auf ungenutzten Ackerflächen gepflanzt und sind im Sommer nicht nur hübsch anzusehen, sondern bieten auch vielen Insekten und kleineren Tierarten einen Rückzugsort. Als bundesweites Unternehmen mit einer fast hundertjährigen Historie möchten wir unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt bestmöglich gerecht werden und auf diese Weise die heimische Artenvielfalt vor unserer Haustür fördern und schützen“, so Vergölst Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. ab