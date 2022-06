Hämmerling präsentiert Zeta-Reifen auf der Tire Cologne

Hämmerling – The Tyre Company rückte mit dem Stand auf der Tire Cologne nicht nur das Portfolio an langjährigen Eigen- und Exklusivmarken in den Mittelpunkt der Messepräsenz. Ebenfalls am Stand zu sehen: Lkw-Reifen der Marke Zeta. Der Reifengroßhändler mit Sitz in Paderborn erklärte anlässlich der Messe, man sei „erfolgreicher Vertriebspartner von SD International“, dem Hersteller hinter der Marke, zu der auch ein Line-up an Pkw-Reifen gehört, ebenfalls bei Hämmerling erhältlich. Yusuf Görken zufolge, Exportleiter beim Großhändler, habe man auf der Tire Cologne zahlreiche Besucher am Stand empfangen können, die sich für die „Premiumbudgetmarke Zeta mit ihren beeindruckenden Features und Vorteilen“ interessierten. Darüber hinaus hätten sich die Gespräche am Hämmerling-Stand viel um die Eigenmarke Athos gedreht, so der Großhändler weiter; die Lkw-Reifen kommen aus Werken in Thailand und Vietnam. ab