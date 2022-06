Nexen Tire stellt neuen N’Blue 4 Season 2 auf Tire Cologne vor

Nexen Tire bringt rechtzeitig zur kommenden Saison einen neuen Ganzjahresreifen auf den hiesigen Markt. Der neue N’Blue 4 Season 2 soll seinen seit 2017 im Markt vertriebenen Vorgänger ersetzen und das Sortiment für den ganzjährigen Einsatz dabei vor allem um Größen im Zollbereich zwischen 17 und 20 Zoll deutlich ausbauen. Dabei sind – wie es dazu anlässlich der Premiere des Reifens auf der Tire Cologne hieß – in Summe 127 Größen mit Speedindex bis einschließlich Y geplant, die in den kommenden Jahren eingeführt werden sollen, was einem echten Statement an die zunehmende Relevanz des europäischen Ganzjahresreifenmarktes auch im UHP-Bereich entspricht. ab

