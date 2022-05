Gutes Dutzend Reifenfachleute legt eidgenössischer Berufsprüfung ab

In feierlichem Rahmen hat Erich Heimgartner (Pneuhaus Heimgartner) in seiner Funktion als Präsident der Prüfungskommission vom Reifenverband der Schweiz (RVS) Mitte Mai 13 neuen Reifenfachleuten zum Bestehen der eidgenössischen Berufsprüfung gratulieren und ihnen den zugehörigen Fachausweis überreichen können. Getragen vom RVS gilt der Abschluss in der Schweiz als verbriefter Nachweis entsprechender praktischer/fachtechnischer Kompetenz. Er soll die Diplomierten „auf die vielfältigen Herausforderungen in einem Reifenfachbetrieb“ vorbereiten. Schließlich sei die Fachkompetenz eines Mitarbeiters ein Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Unternehmens, wie RVS-Präsident Sven Sievi sagt. Jeder Betrieb tue insofern gut daran, mehr denn je auf das Know-how seiner Mitarbeiter zu setzen und in diesen Bereich zu investieren. cm