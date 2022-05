Falken kehrt mit neuem Film zum Nürburgring zurück

„This Is Your Return To The Ring” heißt es in dem Film von Falken, der anlässlich des 24h-Rennens, das Ende Mai am Nürburgring stattfindet, jetzt auf den Social-Media-Kanälen von Falken veröffentlicht wird. Der zwei Minuten lange Clip sei eine Einladung an die Fans, nach zwei Jahren Pandemie wieder an den Nürburgring zurückzukehren.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN