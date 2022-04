Apollo Tyres eröffnet sein Digital Innovation Hub in London – Strategie

Apollo Tyres hat jetzt sein neues Digital Innovation Hub in London eröffnet. Das Zentrum, für das der indische Hersteller rund fünf Millionen Britische Pfund investiert hat, soll die Produktionseffizienz, die Qualität und die Nachhaltigkeit im Unternehmen mittels Digitalisierung vorantreiben. Partner des Digital Innovation Hub ist die Glasgow University. „Als Teil der digitalen Strategie des Unternehmens zur Umsetzung von Industrie 4.0 wird das Innovation Hub Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens nutzen, um komplexe Fertigungsprobleme zu lösen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. London als Standort ist für Apollo Tyres mittlerweile „das Nervenzentrum einer globalen 2,5-Milliarden-Dollar-Organisation“, unterstrich dazu Neeraj Kanwar, Vice Chairman und Managing Director von Apollo Tyres. Das Digital Innovation Hub sei das Ergebnis des „fünfjährigen Wachstumsplans von Apollo Tyres, der erhebliche Investitionen in Technologie und Cloud-Infrastruktur vorsieht“. ab