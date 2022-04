Tire Cologne 2022: Alles was Sie wissen müssen, hier auf Reifenpresse.de

In fünf Wochen öffnet die Tire Cologne ihre Pforten fürs Publikum und lädt damit die internationale Reifenbranche nach einer vierjährigen Pause endlich wieder in die Hallen der Koelnmesse. Auch wenn die diesjährige Messe aller Voraussicht nach kleiner ausfallen wird als die Tire-Cologne-Premiere 2018, zu der man eigenen Aussagen zufolge 533 ausstellende Unternehmen und weitere 70 Marken aus 40 Ländern in Köln begrüßen konnte – den Rang einer internationalen Leitmesse haben sich die Kölner nicht auf Verlangen erworben, sondern erarbeitet. Das soll sich auch zur diesjährigen Tire Cologne zeigen, so die Hoffnung im Markt und beim ideellen Träger des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV); Stand heute führt die Koelnmesse jedenfalls bereits 189 Aussteller in ihrer Ausstellerliste und damit 21 mehr als noch vor gut drei Wochen.

Auch für die NEUE REIFENZEITUNG ist die Tire Cologne einer der wichtigsten Termine des Reifenjahres 2022, gelangen im Umfeld der Messe doch zahlreiche berichtenswerte Neuigkeiten aus dem Markt und den darin aktiven Unternehmen an die Öffentlichkeit. Um Sie, unsere Leser, dementsprechend auf dem Laufenden zu halten, können Sie ab sofort sämtliche Tire-Cologne-Nachrichten und -Hintergrundberichte in einer speziell dafür geschaffenen Kategorie hier auf Reifenpresse.de lesen und insofern erfahren, was uns alle heute und in den kommenden Wochen bewegt.

Haben Sie veröffentlichungsfähige Informationen, die ins Umfeld der Tire Cologne passen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an arno.borchers[at]reifenpresse.de.

Die Tire Cologne findet vom 24. bis 26. Mai statt. arno.borchers@reifenpresse.de