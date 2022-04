Marke von 2.500 Likes der NRZ-Facebook-Präsenz geknackt

Es hat dann zwar doch noch ein wenig länger gedauert, als vor zwei Jahren gedacht – doch nun ist es geschafft: Die Zahl der „Gefällt-mir“-Angaben bzw. Likes auf den Facebook-Seiten der NEUE REIFENZEITUNG (NRZ) hat kürzlich die Marke von 2.500 überschritten bei insgesamt gut 2.800 Followern. Eigentlich hatten wir nach Erreichen der 2.000er-Marke vor rund drei Jahren und einem weiteren diesbezüglichen Plus von 400 Likes in den zwölf Monaten danach, eigentlich schon früher mit dem Durchbrechen der 2.500er-„Schallmauer“ gerechnet. Dennoch freuen wir uns natürlich trotzdem sehr über ein weiteres rundes Jubiläum nach unserem 40-Jährigen im vergangenen Jahr und der vor Kurzem geknackten Zahl von 70.000 Onlinebeiträgen auf unseren Webseiten unter www.reifenpresse.de. In diesem Sinne auf jeden Fall vielen Tausend Dank an unsere treuen Leser. christian.marx@reifenpresse.de