74.998, 74.999, Jubiläum – über 75.000 Branchenmeldungen auf Reifenpresse.de

Kein Jahr ohne Jubiläum: Nachdem die NEUE REIFENZEITUNG vergangenes Jahr ihr 40-Jähriges begehen konnte und wir vor nicht ganz zwei Jahren die runde Zahl von 70.000 Onlinebeiträgen auf unserer Webseiten unter www.reifenpresse.de erreicht hatten, gibt es nun wieder einen kleinen Grund zur Freude. Denn heute hat die Zahl der seit Start unserer Internetpräsenz im Jahr 1998 veröffentlichten News rund um die Reifen-/Räderbranche die Marke von 75.000 überschritten. Oder anders formuliert: In den gut 460 Werktagen seit Anfang Juni 2020 sind 5.000 weitere Branchennachrichten zu unserem Onlineinformationsangebot hinzugekommen. Dies entspricht durchschnittlich zehn bis elf Meldungen pro Arbeitstag, die dann natürlich auch mit unserem täglich erscheinenden kostenlosen Newsletter versandt werden, damit unsere Leser stets auf dem Laufenden sind, was in der Welt der Reifen und Räder gerade passiert. christian.marx@reifenpresse.de