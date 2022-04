Gruselanleitung zur DIY-Reifendemontage ist Geschichte

Vor einigen Tagen war die NEUE REIFENZEITUNG auf einen Chip-Praxistipp gestoßen, wie Autofahrer selbst die Reifen ihres Fahrzeuges von den Felgen ziehen können sollen. Diese Gruselanleitung, die sicher viele aus der Branche hat die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen, ist mittlerweile aber schon wieder Geschichte. Selbst wenn sie bei Onlinesuchen mitunter noch in der Ergebnisliste so manchen Browsers bedingt durch Caching noch angezeigt werden mag, so ist sie von den Webseiten, die den Namen des Computermagazins tragen, doch verschwunden bzw. wird ein Aufruf des Links mit einem 404-Fehler (Seite nicht verfügbar) quittiert. christian.marx@reifenpresse.de