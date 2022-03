Feuer bei Altreifenrecycler Genan in Oranienburg

In der Nacht hat es beim Altreifenrecycler Genan in Oranienburg gebrannt. Wie mehrere lokale Medien online berichten, sei gestern Abend um 22:30 Uhr ein Feuer in der Oranienburger Birkenallee gemeldet worden. Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehrleute mussten auf dem Hof des Werksgeländes auf einer Fläche von 30 mal 30 Metern einen brennenden acht Meter hohen Altreifenhaufen löschen. 160 Feuerwehrleute haben daran mitgewirkt. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung, die kilometerweit sichtbar gewesen sein soll, habe die Katastrophen-Warn-App Alarm geschlagen. Von Schäden an der Recyclinganlage selbst wird nichts berichtet. Über die Ursache des Feuer gibt es noch keine Angaben. Im April vor 20 Jahren hatte es an selber Stelle schon einmal einen Großbrand gegeben, bei dem die Löscharbeiten mehrere Tage dauerten. Der dänische Altreifenrecycler Genan betreibt in Deutschland drei Standorte. ab