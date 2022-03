Tankgutscheinaktion rund um den Reifenkauf bei ATU

Aktuell lockt ATU Reifenkäufer mit einer Tankgutscheinaktion: Wer vier Reifen oder Kompletträder in einer der Filialen der Werkstattkette oder deren Onlineshop erwirbt, dem wird die Chance auf einen von insgesamt 10.000 an Aral-Tankstellen in Deutschland gültigen Gutscheinen im Wert von jeweils 30 Euro eingeräumt. Daran Interessierte müssen sich nach einem entsprechenden Kauf dazu mit der Rechnungsnummer registrieren und dann eben zu den ersten 10.000 Kunden gehören, die das genauso machen. Denn das auf Verbraucher beschränkte Angebot gilt nur, solange der Vorrat an Tankgutscheinen reicht, die im Falle des Falles den Kunden dann in digitaler Form an die von ihnen im Zuge der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse zugesandt werden sollen. „Der Gutschein wird nur zugestellt, falls der Kauf der Reifen nicht widerrufen wird“, so ATU weiter zu diesem Angebot. Zudem ist es nicht abtret-/übertragbar, und weder Mitarbeiter der Werkstattkette selbst noch solche der Aral AG sowie deren Angehörige oder Mitarbeiter der teilnehmenden Tankstellen des Mineralölunternehmens dürfen sich an der Aktion beteiligen. christian.marx@reifenpresse.de