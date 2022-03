Leonard Zadeh will mit Quick Reifendiscount in Göttingen Gas geben

Leonard Zadeh hat mit seiner Reifenmarkt Göttingen GmbH einen neuen Quick Reifendiscount in Göttingen eröffnet. „Ich weiß, was meine Aufgabe im Leben ist, und ab sofort heißt es: Gas geben“, so der Unternehmer.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN