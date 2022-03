Krieg in der Ukraine: ATU spendet 5.000 Verbandskästen

ATU spendet Sanitätsmaterial im Wert von 50.000 Euro zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine. 5.000 Verbandskästen wurden an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. überreicht. Von hier aus sollen die Päckchen in die Region Shitomyr transportiert werden und dort Krankenhäusern und Notunterkünften übergeben werden, heißt es bei ATU. cs