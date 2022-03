Corona: Macht sich Deutschland ab Montag locker?

Der kommende Montag – das ist der 20. März 2022 – wird schon von vielen Menschen im Land sehnlichst erwartet, sollen dann doch weitreichende Corona-Schutzmaßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetzt fallen. Auch wenn die entsprechende Vereinbarung von vor vier Wochen angesichts wieder steigender Inzidenzen in der Politik derzeit kontrovers diskutiert wird und das formelle Gesetzgebungsverfahren im Bund noch läuft – dass am Montag alle „tiefgreifenden Schutzmaßen entfallen“ könnten, wie am 16. Februar beschlossen, halten viele Beobachter für ausgemacht. Sollte dem so sein, können sich auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einige Veränderungen einstellen, wie nun noch einmal der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) klarstellt. So könnte beispielsweise die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und auch die sogenannte Homeoffice-Pflicht am Sonntag auslaufen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN