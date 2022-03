Zhongce Rubber Group kauft TUTRIC

Die Zhongce Rubber Group Co. Ltd. (Zhongce) kauft Tianjin United Tire & Rubber International Co. Ltd. (TUTRIC). Der chinesische Reifenhersteller stellt die Reifenmarke Tianli her.

