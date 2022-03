Sommerkampagne: Falken startet „Tanke“-Abverkaufsaktion

Pünktlich zum Beginn der Umrüstsaison startet Falken wieder mit seiner Abverkaufsaktion „Falken sagt Tanke“. Kunden, die sich vom 15. März bis 31. Mai 2022 für einen Satz Falken-Sommerreifen aus den Serien Azenis FK520, Azenis FK510, Azenis FK510 SUV, Linam Van01, Ziex ZE310 Ecorun, Ziex ZE914, Wildpeak A/T oder Sincera SN110 ab 16 Zoll entscheiden, können als „Dankeschön“ in Deutschland eine Aral SuperCard zum Einkaufen und Tanken im Wert von 20 Euro von Falken erhalten. Zusätzlich verlost Falken im Aktionszeitraum Preise im Wert von über 10.000 Euro, darunter beispielsweise fünf PlayStation-5-Spielekonsolen. Die Aktion findet bereits im elften Jahr in Folge statt und erfreue sich „sowohl auf der Händler- als auch auf der Kundenseite einer immer größer werdenden Beliebtheit“, schreibt dazu die hiesige Vertriebsorganisation.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN