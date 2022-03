Nokian Tyres zieht Jahresprognose zurück – „Beträchtliche Unsicherheiten“

Mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine zieht Nokian Tyres seine Prognose für das laufende Jahr zurück. Für den finnischen Hersteller und sein Geschäft bestünden derzeit „beträchtliche Unsicherheiten“. Die Sanktionen gegenüber Russland beeinträchtigten das Finanz- und Zahlungssystem vor Ort sowie den Wechselkurs des Rubel, wie Nokian Tyres gestern in einer Mitteilung betonte. Da der weitere Verlauf dieser Unsicherheiten nicht abzuschätzen sei, sehe sich das Board of Directors „derzeit nicht in der Lage, eine neue Prognose abzugeben“. Nokian Tyres ist mit der Fabrik in Wsewoloschsk nahe Sankt Petersburg, in der jährlich 17 Millionen Pkw-Reifen gefertigt werden können, größter Reifenhersteller in Russlands und Marktführer. 82 Prozent aller von Nokian Tyres 2021 hergestellter Pkw-Reifen kamen aus dem Werk. Das finnische Unternehmen hatte die aktuelle Jahresprognose Anfang Februar zusammen mit den Unternehmenskennzahlen für das vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. ab