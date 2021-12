Reifentest voraus: sportliche Gummis Anfang März bei Motorrad im Heft

Seit die üblicherweise dreiteilige Reifentestserie des Magazins vergangenes Jahr ein Opfer der Corona-Pandemie und der Lockdowns in ihrem Gefolge wurde, hat Motorrad deren Veröffentlichung deutlich nach vorne verlagert. Wie von Jörg Lohse, stellvertretender Chefredakteur des Blattes, gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG angekündigt, erschien der Tourenreifentest der Zeitschrift in diesem Jahr dann auch schon Anfang März statt wie vor Corona eher Richtung Mai. Das wird übrigens im kommenden Jahr ebenso wieder der Fall sein. Denn in der für 2021 letzten Ausgabe des Magazins wird schon darauf hingewiesen, dass in dem ab 4. März am Kiosk erhältlichen Heft 6/2022 ein Sportreifentest zu lesen sein wird, bei dem sich sechs Profile montiert an ebenso vielen identischen Maschinen des Typs Yamaha YZF-R1 beweisen müssen. Motorrad(reifen)interessierte sollten insofern also schon mal einen Knoten in ihr Taschentuch machen bzw. sich diesen Termin vormerken. christian.marx@reifenpresse.de