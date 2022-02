Hundert Reifen im Wald in Melle: Polizei vermutet organisiertes Verbrechen

Im Wald in Melle-Riemsloh wurden Mitte Februar mehr als 100 Altreifen gefunden. Die Polizei hat den Verdacht, dass es organisierte, überregionale Täter für das Abkippen der Pneus verantwortlich sind. „Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um organisierte, überregionale Täter handelt, die Altreifen in großen Mengen von Kfz-Werkstätten gegen eine geringe Gebühr annehmen, den verwertbaren Teil weiterverkaufen und den unverwertbaren Teil in die Wälder kippen, um sich die Entsorgungskosten zu sparen“, heißt es bei der Polizei in Melle.

Die Polizei Melle sucht nun Zeugen, die zwischen dem 14. und 16. Februar verdächtige Fahrzeuge (mutmaßlich Transporter) im Waldgebiet an der Bruchmühlener Straße in Melle-Riemsloh beobachtet haben und Werkstattbetreiber im Großraum Osnabrück, die im Tatzeitraum arglos Altreifen an „überregionale Entsorger“ abgegeben haben.

Hinweise bitte an die Polizei Melle unter 05422/92060-130 oder 05422/920600. cs