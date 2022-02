Weiterer Lexus-Erstausrüstungserfolg für Yokohama

Vor Kurzem erst hat Yokohama bei der zu Toyota zählenden Fahrzeugmarke Lexus einen Erstausrüstungserfolg verbuchen können mit seinem „BluEarth-XT AE61“ genannten Reifen. Jetzt hat sich der Automobilproduzent auch bei seinem LX für ein Profil des wie er selbst aus Japan stammenden Reifenherstellers entschieden. Demnach wird bei diesem Sport Utility Vehicle (SUV) dessen „Geolandar X-CV“ in den Größen 265/55 R20 und 265/50 R22 ab Werk montiert. Wie Yokohama sagt, wurde der als äußerst zuverlässig selbst unter härtesten Bedingungen beschriebene Reifen dabei speziell auf die Anforderungen des Wagens abgestimmt, wobei mit Blick auf seine Entwicklung ohnehin eine erhebliche Reduzierung des Rollwiderstandes ebenso im Fokus gestanden habe wie ein Höchstmaß an Lenkstabilität und Fahrkomfort. „Das ausgefeilte und elegante Seitendesign des Reifens macht ihn besonders geeignet für den Einsatz auf luxuriösen Premium-SUVs wie dem neuen Lexus“, so der Anbieter. cm