Ronal setzt intensiv auch auf Felgen für Camper und Caravans

Die Ronal Group setzt neben Aluminiumfelgen für Pkw, Busse und Lkw auch auf solche für Camper und Caravans und gehört auf diesem Gebiet eigenen Aussagen zufolge „zu den weltweit größten Herstellern“. Im Vergleich zu Pkw-Felgen komme es im Bereich Campern und Caravans nicht nur auf ein schönes Design an, sondern vor allem auch auf technische Details. Räder für Reisemobile und Nutzfahrzeuge müssen eben eine wesentlich höhere Tragkraft aufweisen, robust gebaut und gleichzeitig leicht sein. „Alle Ronal-Felgen erfüllen diese Anforderungen und werden in Europa unter strengen Prüfvorgaben und in Erstausrüstungsqualität hergestellt“, heißt es dazu aus dem Schweizer Härkingen, wo die Ronal Group ihren Sitz hat.

