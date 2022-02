Interpneu führt neuen Platin-Van-Sommerreifen ein und erweitert Line-up

Interpneu stellt einen neuen Reifen für das wachsende Segment der Transporter und leichten Nutzfahrzeuge vor: den Platin RP520 Van Summer. Die insgesamt 15 Dimensionen in 14, 15 und 16 Zoll in C-Ausführung seien an die aktuellen Marktanforderungen in diesem Produktsegment angepasst, heißt es dazu aus Karlsruhe. Von den zehn am meisten verkauften Größen im Markt decke Interpneu mit dem neuen Platin-Reifen immerhin 90 Prozent ab. Fünf Dimensionen seien dafür neu aufgelegt worden, zusätzlich gebe es drei Erweiterungen der Speedindizes bis 190 km/h.

