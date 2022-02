Trelleborg blickt auf bestes Geschäftsjahr seiner Geschichte zurück

Die Trelleborg-Gruppe kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Wie es dazu in dem heute online veröffentlichten Bericht heißt, stiegen sowohl die Umsätze als auch insbesondere die Erträge gut zweistellig, sodass Trelleborg nun eine EBIT-Marge von insgesamt 15,2 Prozent berichten kann. Wie Peter Nilsson, President und CEO, dazu betonte, sei 2021 das bisher „beste Jahr in der Geschichte von Trelleborg mit Blick auf Umsatz, Betriebsergebnis und Marge“ gewesen, trotz der Herausforderungen, die das vergangene Jahr bereithielt. Die Sparte Trelleborg Wheel Systems entwickelte sich ebenfalls entsprechend positiv, trat 2021 bei der Marge allerdings auf der Stelle. Wie das schwedische Unternehmen in seinem Bericht schreibt, liege die EBIT-Marge unverändert bei zwölf Prozent, weil die höheren Umsätze durch „signifikant höhere Kosten für Rohstoffe und Energie unterwandert“ wurden. Außerdem habe sich der sogenannte Sales-Channel-Mix 2021 nachteilig entwickelt wie auch die Wechselkurse zur Schwedischen Krone, so Trelleborg weiter. ab

