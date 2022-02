Marktführer für Werkstattausrüstung Nexion Group winkt bei Autopromotec ab

Schlechte Nachrichten für die Veranstalter der Autopromotec. Wie es in einer Mitteilung heißt, wolle die italienische Nexion Group – Marktführer im Bereich der Werkstattausrüstung – im Mai nun doch nicht auf der Automotive-Aftermarket-Messe in Bologna (25. bis 28. Mai 2022) ausstellen. Wie die Nexion-Group-Geschäftsleitung unter Verweis auf die Corona-Pandemie betont, seien „die Voraussetzungen für eine Präsenz noch nicht gegeben“, fühle man sich doch der Sicherheit und Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiter verpflichtet. Wörtlich heißt es dort: „Die jüngsten Entwicklungen der Pandemie deuten darauf hin, dass die gesundheitliche Situation im Mai, wenn die Ausstellung in Bologna stattfindet, besser sein wird, und wir hoffen aufrichtig, dass sie dann nur noch eine schlechte Erinnerung sein wird. Die aktuelle Lage ist jedoch immer noch zu unsicher, sodass Nexion es zum jetzigen Zeitpunkt als unmöglich erachtet hat, eine Teilnahme an dieser Veranstaltung verantwortungsvoll zu planen und vorzubereiten“, so Hauptgeschäftsführer Claudio Spiritelli. Es gibt aber Alternativpläne.

