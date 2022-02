Apollo-Chairman Kanwar: „Starke Leistung unserer europäischen Einheit“

Apollo Tyres ist der erste Reifenhersteller, der Kennzahlen für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres vorlegt. Da das Geschäftsjahr des indischen Unternehmens aber von April bis März dauert, umfassen diese Zahlen indes ‚nur‘ die ersten drei Quartale des Berichtsjahres. Diese aber haben sich an vielen Stellen deutlich verbessert, gerade in Europa, wo Apollo Tyres in den ersten neun Monaten eine Umsatzrendite von 7,5 Prozent (Vorjahr: 0,0 Prozent) erzielen konnte, während das gesamte Unternehmen bei 6,5 Prozent (Vorjahr: 8,7 Prozent) steht. Auch Chairman Onkar S. Kanwar würdigte das in Europa Erreichte: „Trotz Gegenwind haben wir im dritten Quartal ein gesundes Wachstum gesehen, beigetragen durch eine starke Leistung unserer europäischen Einheit und Exporte aus Indien.“ Dabei offenbart der Apollo-Tyres-Neunmonatsbericht eine Ertragsschwäche in der Region Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika; dort brach das Betriebsergebnis um beinahe die Hälfte ein, obwohl die Umsätze dort noch einmal um 14 Prozent gestiegen waren. ab

