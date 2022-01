Hankooks Nfz-Reifenkunden können zunehmend vom Vier-Leben-Konzept profitieren

Hankook bietet nicht nur erfolgreich Reifen für das Consumer-Segment an, sondern verstärkt auch solche für das Commercial-Segment. Dabei hat der Hersteller erst kürzlich damit begonnen, dem Angebot an Nutzfahrzeugreifen auch eine eigene Runderneuerung an die Seite zu stellen. Die Alphatread-Runderneuerten werden von Reifen Müller in Hammelburg gefertigt; das Unternehmen gehört seit 2018 zu Hankook. „Kunden profitieren damit vom Vier-Leben-Konzept des Reifens, was sich auf die wichtige ‚Total Cost of Ownership‘ auswirkt“, sagt Manfred Zoni, Lkw-Vertriebsdirektor bei Hankook Reifen Deutschland. Das Line-up für den deutschen Markt – bei Neureifen bereits breit angelegt – soll bei runderneuerten Lkw-Reifen weiter ausgebaut werden. Kunden könnten allerdings auch von Dienstleistungen zunehmend profitieren.

