N-Rad von Borbet für den Cupra Born verfügbar 

Das Borbet-N-Rad kann ab sofort auch auf dem Cupra Born gefahren werden. Es ist in 8,0×18 Zoll mit Einpresstiefe 40 in den Ausführungen „Black glossy“ und „Crystal silver“ erhältlich. Pünktlich zum Frühjahr werden für den Cupra Born neben dem N Rad in 8,0×19 Zoll weitere Designs in 18 bis 21 Zoll erhältlich sein, heißt es beim Räderhersteller. cs