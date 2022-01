Kumho Tyre erhöht Preise für komplettes Consumer-Segment

Die Kumho Tire Europe GmbH kündigt für den deutschen Markt ein Preiserhöhung an. Wie es dazu heißt, soll die neue KB-Preisliste ab dem 1. März 2022 gelten, und zwar für alle Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen in den Segmenten Pkw, SUV/4×4 und Transporter/Leicht-Lkw. Die genaue Höhe der strukturellen Anpassungen nennt Kumho Tyre indes nicht. Allerdings seien Vororderbestellungen, wenn sie nach dem Stichtag der KB-Preiserhöhung ausgeliefert werden, von etwaigen Nettopreissteigerungen ausgenommen. Man wolle die neue Preisliste den Partnern im Reifenhandel in Kürze zur Verfügung stellen. ab