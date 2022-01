ATU überzeugt erneut als „Deutscher Champion“

Im dritten Jahr in Folge kürt die Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit der Zeitung Die Welt den Besten einer Branche und vergibt exklusiv den Titel „Deutscher Champion“. Die Auszeichnung basiert dabei auf den Scores der alljährlich durchgeführten Champions-Untersuchungen, wozu auch die populären Service-Champions gehören. Während für die Reifenbranche kein Champion gekürt wird, kann sich in der Autoservice-Branche nach 2021 erneut der Filialist ATU die Auszeichnung sichern. Insgesamt kürten ServiceValue und Die Welt Champions in 49 Branchen. ab