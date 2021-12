Otto Just Ã¼bernimmt Mitbewerber AutoTec-Autotechnik

Otto Just hat den im sächsischen Oederan ansässigen Komplettradspezialisten AutoTec-Autotechnik übernommen. Wie es dazu in einer Mitteilung an Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner heißt, werde AutoTec-Autotechnik zukünftig als weitere Niederlassung der Otto Just GmbH & Co. KG geführt. Otto Just betreibt seinen Hauptsitz in Lübeck sowie zwei weitere Standorte in Bremen.

