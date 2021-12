Yokohama Rubber übernimmt eigenen Vertrieb in Malaysia

Yokohama Rubber gründet in Malaysia ein Gemeinschaftsunternehmen mit seinem exklusiven Vertriebspartner YHI International. Die neue Gesellschaft Yokohama Tyre Sales Malaysia Sdn. Bhd. werde demnach zukünftig „den größten und am schnellsten wachsenden Markt in der ASEAN-Region bedienen“, heißt es dazu in einer Mitteilung des japanischen Herstellers, der an dem Joint Venture 51 Prozent halten wird. ab