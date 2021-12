Reifen Müller spendet wieder an die Station Regenbogen

Seit 17 Jahren unterstützt die Firma Reifen Müller aus Hammelburg die Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. Auch dieses Jahr verzichten die Reifen Müller GmbH & Co. KG und die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spenden stattdessen wieder 5.000 Euro an die Station Regenbogen. „Das diesjährige Weihnachten widmen wir wieder Kindern und Familien, die Unterstützung benötigen. Deswegen verzichten wir auf Geschenke für unsere Kunden und Geschäftspartner und unterstützen stattdessen ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt“, so Jürgen Fischer, Reifen-Müller-Geschäftsführer.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



