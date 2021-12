Falken Tyre Europe ist jetzt Ankermieter bei Tyroo

Falken Tyre Europe verspricht sich eine größere Kundenähe, kürzere Lieferzeiten und ein höheres Servicelevel durch einen weiteren Logistikstandort in Deutschland. Wie es dazu in einer Mitteilung der hiesigen Vertriebsgesellschaft des japanischen Herstellers heißt, sei man nun ein sogenannter Ankermieter bei Tyroo, dem vor anderthalb Jahren gegründeten Großhändler mit Sitz in Neuhof bei Fulda. Nahezu in der Mitte Deutschlands gelegen könne von diesem Standort aus „die Retail-Strategie einschließlich der Autohauskunden von Falken weiter ausgebaut und mehr Präsenz im deutschen Markt gezeigt werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Jürgen Koch, Sales Director Germany Replacement bei Falken Tyre Europe GmbH, ergänzt: „Mit diesem Warehouse werden wir unsere Reifen noch breiter im Markt distribuieren und die Marke Falken noch präsenter gestalten können.“ In Bezug auf seine Logistik arbeitet Falken Tyre Europe ansonsten eng mit der Fiege-Gruppe zusammen. ab