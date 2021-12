Neue Commercial-Preisliste: Goodyear schlägt bis zu acht Prozent auf

Zum neuen Jahr gilt für Kunden, die direkt bei Goodyear Dunlop Tires Germany Nutzfahrzeugreifen kaufen, eine neue KB-Preisliste. Wie der Hersteller mit Sitz in Hanau mitteilt, sollen neue und runderneuerte Lkw-Reifen gewichtet acht Prozent teurer werden, während dann für OTR-Reifen ein Aufschlag von gewichtet fünf Prozent anfällt. Die neuen Preise sollen dabei für sämtliche Marken des Unternehmens gelten. Wie Dieter Schölling, Sales General Manager Commercial DACH, an die GDTG-Geschäftspartner schreibt, resultiere die Preisanpassung aus den „kontinuierlich steigenden Kosten für Rohmaterial, Transport und Energie“. In Kürze sei die neue Preisliste auch in elektronischer Form verfügbar. ab