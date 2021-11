Hankook verlangt zum 1. Januar Preisaufschlag von bis zu sieben Prozent

Auch die Hankook Reifen Deutschland will zum 1. Januar noch einmal ihre Preise anpassen, nachdem der letzte Preisschritt zum 1. September erfolgt war. Wie Dietmar Olbrich, Vice President Marketing and Sales bei der deutschen Vertriebsgesellschaft des südkoreanischen Herstellers, in einer Ankündigung schreibt, sollen die höheren Preise indes nur für Sommer- und Ganzjahresreifen der Marken Hankook und Laufenn sowie für runderneuerte Reifen der Marke Alphatread gelten, nicht aber für Winterreifen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



