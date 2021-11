Nexen Tire America feiert zwei Premieren auf der SEMA-Show

Noch bis einschließlich morgen findet in Las Vegas die SEMA-Show statt. Auch Nexen Tire ist vor Ort mit einem Stand vertreten. Wie die US-amerikanische Dependance des südkoreanischen Reifenherstellers mitteilt, feiere man gleich zwei Reifenpremieren, und zwar mit den Profilen N’Fera Sport R und Roadian HTX. Während der erstgenannte ein Reifen für Driftevents ist, ist der zweitgenannte ein Offroadreifen mit HT-Ausrichtung. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG erklärte Nexen Tire Europe, keiner der beiden Reifen würde in naher Zukunft auch hierzulande in den Markt kommen. ab