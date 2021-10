Continental zeigt Technologien der automobilen Zukunft

Viel haben wir in den vergangenen Jahren bereits über das Thema Mobilitätswende gesprochen. Doch während die meisten im Reifenmarkt dahinter zunächst noch ‚nur‘ – ganz praxisnah – das zunehmende Aufkommen von elektrisch angetriebenen Autos verstehen und sich fragen, was dies wiederum für den Werkstattalltag bedeutet, arbeiten Unternehmen wie Continental heute bereits an den Technologien, die in Zukunft hoch- oder vollautomatisiertes oder gar völlig autonomes Fahren mit ermöglichen und die sogenannte User Experience des Autofahrers oder – zukünftig wohl eher – Anwenders verbessern sollen. „Die Mobilität der Zukunft ist nachhaltig, automatisiert und vernetzt. Hier findet künftige Wertschöpfung und Differenzierung in der Mobilitätsindustrie statt. Neben weiterentwickelter Hardware, macht Software in Zukunft vermehrt den Unterschied“, fasste dazu nun Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender der Continental AG, die „Transformation der Industrie“ und die weitere Entwicklungsrichtung des von ihm geführten Unternehmens zusammen. Anlässlich der TechShow 2021, die Continental gestern am Standort in Franfurt am Main als „Ride & Drive Event“ veranstaltete, zeigte das Unternehmen, wo man technologisch steht und wo man in Zukunft stehen möchte.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



