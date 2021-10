Apollo Tyres führt Reifen der Marke Vredestein nun auch in Indien ein

Rund zwölf Jahre nach der Übernahme von Vredestein hat Apollo Tyres die niederländische Reifenmarke nun auch in Indien offiziell eingeführt. Die Vredestein-Reifen für den indischen Heimatmarkt werden dabei vor Ort gefertigt „und sind für das Premium- und Luxussegment bei Personenkraftwagen bestimmt“. Gleichzeitig führt Apollo Tyres auch die in Europa erst seit Kurzem erhältlichen Vredestein-Motorradreifen in Indien ein und will damit das wachsende Segment der Superbikes in Indien bedienen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login