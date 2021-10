Händler können zum Saisonbeginn sparen: Alzura Tyre24 veranstaltet „Deal Week“

Die B2B-Plattform Alzura Tyre24 veranstaltet ab kommendem Montag zum Start in die Winter- und Umrüstsaison eine sogenannte „Deal Week“. Händler können dann täglich Angebote aus verschiedenen Produktkategorien zu Special-Deal-Preisen kaufen. Gestartet wird am Montag mit Produkten „Rund ums Bremsen“, während am Dienstag dann der „Wheel Change Day“ mit Angeboten rund um das Thema Reifenwechsel folgt. Dazu zählten unter anderem Reifensäcke, Reifenkreide, Reifenventile und Wuchtgewichte bis hin zu RDKS-Sensoren, Montagepaste/-eisen und Werkzeuge, heißt es dazu vom Plattformbetreiber Saitow. Es geht dann weiter mit Artikeln rund um die Themen Licht, Sicht und Sicherheit (Mittwoch) und Sauberkeit (Donnerstag). Die sogenannte „Deal Week“ endet dann am Freitag unter dem Slogan „Alles muss raus“. Dann werden Entsorgungsleistungen von Reifen, Altöl und Betriebsmitteln „zu besonderen Preisen“ angeboten. ab