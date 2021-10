Continental-Podcast und Jubiläumsschrift: Streifzug durch 150 Jahre Unternehmensgeschichte

Der erste Luftreifen mit Profil. Der erste Winterreifentest der Welt. Der erste nachhaltige Reifen. Continental traut sich was – seit 1871. Continental feiert am 8. Oktober seinen 150. Geburtstag und erzählt seine Geschichte in der dritten Folge seines Reifen-Podcasts „Runde Sache“. Moderator Oliver Forster spricht 21 Minuten mit Professor Dr. Burkhard Wies (sei knapp 30 Jahren Reifenentwickler bei Continental) und Dr. Nils Fehlhaber (Leiter des Unternehmensarchivs). Der Podcast ist ab dem 8. Oktober unter www.continental-reifen.de/podcast sowie bei Apple Podcasts, Amazon und Google verfügbar. Zudem ist ab heute im Buchhandel die Jubiläumsschrift “150 Jahre Continental” zu haben. Sie dokumentiere, welche entscheidende Rolle kulturelle Offenheit über Jahrzehnte hinweg auch bei der strategischen Unternehmensentwicklung gespielt hat. Die Autoren, der Historiker Prof. Paul Erker und Continental-Archivar Dr. Nils Fehlhaber, beschreiben darin, wie es gelungen ist, zahlreiche internationale und traditionsreiche Unternehmen erfolgreich zu integrieren. cs