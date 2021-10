Autoservice und Kfz-Ersatzteile sind Wachstumstreiber für Alzura Tyre24

Die B2B-Plattform Alzura Tyre24 positioniert sich eigenen Aussagen zufolge immer stärker im Segment der Kfz-Ersatzteile, und zwar insbesondere was radnahe Teile betrifft, die gerade für den Autoservice im Reifenhandel von großer Bedeutung sind. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, gehörten drei der fünf auf Alzura Tyre24 am meisten verkauften Kfz-Ersatzteile (nach Anzahl der Bestellungen gezählt) in diese Kategorie: Es sind Bremsbeläge, Bremsscheiben und Stoßdämpfer; komplettiert werden diese Top-Seller noch durch Öl- und Luftfilter. Wie der Plattformbetreiber weiter betont, habe man den Handelsumsatz im bisherigen Jahresverlauf bereits um 50 Prozent steigern können. Aktuell bestellten bereits 70 Prozent der Alzura-Tyre24-Händler Kfz-Ersatzteile auf der B2B-Plattform. Bei den Marken griffen die Händler bevorzugt zu Kfz-Ersatzteilen von Febi Bilstein, Bosch und ATE. ab