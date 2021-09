XR-Rad von Borbet für den neuen BMW 4er zu haben

Der BMW 4er ist nun in zweiter Generation mit Coupé (G22) und Cabrio (G23) am Start. Von Räderhersteller Borbet steht ab sofort das XR-Rad in 7,5×17 Zoll mit der Einpresstiefe 30 als Begleiter zur Verfügung. Das Doppelspeichenrad ist in „Black glossy“ und „Brilliant silver“ zu haben. cs