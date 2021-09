Bridgestone präsentiert sich auf der NUFAM 2021

Vom 30. September bis zum 3. Oktober 2021 ist Bridgestone auf der NUFAM in Karlsruhe vertreten. Am Stand C427 in der DM-Arena präsentiert der Reifenhersteller als Anbieter für Reifen und Gummiprodukte sein Nutzfahrzeug-Portfolio sowie neueste Mobilitäts- und Runderneuerungskonzepte.

Als ein Fokusprodukt ist der „Duravis R002“-Reifen mit dabei, der sich durch „hervorragende Nasshaftung, optimierte Kraftstoffeffizienz und eine robuste Karkasse“ auszeichne. Auch der Bridgestone „U-AP 002“-Busreifen wird auf der Messe präsentiert. „Wir freuen uns, auf der diesjährigen NUFAM mit unseren Premiumreifen für Lkw und Transporter präsent zu sein und Kunden und Besuchern unsere wegweisenden Telematiksysteme vorstellen zu können“, sagt Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe. cs