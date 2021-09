Reifen.com ist „Deutschlands bester Onlineshop“ für Kfz-Zubehör, ATU und Reifendirekt.de nicht

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat in Kooperation mit dem Fernsehsender n-tv erneut aus 80 Kategorien „Deutschlands beste Onlineshops“ gekürt. In der Kategorie „Kfz-Zubehör“ dürfen sich die Mitarbeiter von Reifen.com aus Hannover über eine entsprechende Auszeichnung freuen. Monica Forjan, Marketingleitung bei Reifen.com, betonte dazu: „Wir freuen uns sehr über den erneuten Branchensieg als bester Onlineshop. Dies spiegelt wider, dass bei Reifen.com die Kundenzufriedenheit im gesamten Bestellprozess im Fokus steht.“ Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Onlineshops von Kfzteile24.de und Motointegrator. Neun weitere Shops kamen darüber hinaus in die Einzelauswertung, zählten laut der insgesamt 60.000 eingeholten Meinungen der befragten Kunden aber nicht zu „Deutschlands beste Onlineshops“. Das waren die Shops ATP-Autoteile.de, ATU Online-Shop, Autodoc, Autoersatzteile.de, Autoteiledirekt.de, Autoteileprofi, Mister-Auto.de, Pkwteile.de wie auch der Delticom-Shop Reifendirekt.de. ab