Falken wird „Premiumpartner“ der Zweitliga-Fußballfrauen in Bocholt

Falken ist ab dieser Saison „Premiumpartner“ der ersten Frauenmannschaft des B.V. Borussia Bocholt 1960 e.V. und weitet damit sein regionales Fußballengagement weiter aus. Das Team war in der Saison 2019/2020 in die 2. Frauen-Bundesliga aufgestiegen trainiert. Das Falken-Logo wird auf der Website sowie auf den Werbeflächen hinter den Auswechselbänken im vereinseigenen Stadion im westfälischen Bocholt zu sehen sein. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Bleker Autoteile GmbH aus Borken, einem der führenden Lieferanten für Automobiloriginalersatzteile in Deutschland und den Niederlanden, ist die Kooperation zunächst für ein Jahr geplant.

„Genau wie für uns stehen die Werte Leidenschaft, Performance und Leistung für die Frauen der Borussia Bocholt“, freut sich Marcel Majert, Sales Director Car Dealer Europe bei Falken Tyre Europe GmbH, über diese Kooperation. „Daher passt diese Partnerschaft sehr gut zu uns. Schon lange engagieren wir uns im Fußball, nicht nur in den großen europäischen Ligen, sondern auch in der Nachwuchsförderung und jetzt im Frauen-Fußball.“ Bereits zu Beginn der neuen Saison hat die Mannschaft Geschichte geschrieben, denn mit der Begegnung im DFB-Pokal der Frauen gegen Borussia Mönchengladbach, das die Bocholter Frauenmannschaft mit 4:0 gewann, wurde erstmalig ein Pokalspiel der Frauen im Pay-TV übertragen. ab