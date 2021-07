Polizei nimmt Tatverdächtige nach Diebstahl Hunderter Pkw-Reifen fest

Nachdem unbekannte Täter Anfang und Mitte Mai innerhalb nur einer Woche gleich zweimal einer Lagerhalle am Fürther Hafen einen „Besuch“ abgestattet und dabei nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Pkw-Reifen im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro gestohlen hatten, können die Ermittler nun einen Erfolg vermelden. Nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort und anschließender Fortführung der Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sollen sich Hinweise auf drei tatverdächtige Männer im Alter von 32, 35 und 39 Jahren verdichtet haben. Gegen die hat ein Richter demnach inzwischen Haftbefehle wegen des Verdachts des Bandendiebstahls erlassen. Die Drei sind der Polizei zufolge inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Haft genommen worden. Die Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei dauern allerdings noch weiter an. cm