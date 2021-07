Proline Wheels bleibt Hauptsponsor bei internationalem Reitturnier

Das international und hochkarätig besetzte Reitturnier „Großer Preis von Waldachtal“ (Baden-Württemberg) findet an diesem Wochenende mit über 200 Reitern aus zwölf Nationen statt. Wie bereits im vergangenen Jahr, so ist Proline Wheels auch dieses Jahr als Hauptsponsor vertreten. Der Räderhersteller wolle vor Ort sein Transporterrad PV/T vorstellen, sieht man doch im Kleintransporterbereich „ein klares Wachstumsfeld“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das markante Sechs-Speichen-Rad ist aktuell in der Größe 6,5×16 Zoll und Radlasten bis zu 1.250 Kilogramm verfügbar. „Die Marke Proline wollen wir weiter konsequent durch gezielte Kommunikation auf internationalen Events nach vorne bringen“, betont dazu Inhaber Tobias Haug. ab