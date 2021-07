Neu-Abonnenten der NEUE REIFENZEITUNG gewinnen Wunschgutscheine

Vor wenigen Wochen konnten wir von der NEUE REIFENZEITUNG unseren 40. Geburtstag feiern und haben dies auch – als Fachzeitschrift standesgemäß eben – mit einer Sonderveröffentlichung getan. Auf 48 Seiten unserer Mai-Ausgabe haben wir Ihnen, unseren Lesern, etliche Einblicke in unseren Verlag gewährt, Ihnen gezeigt, was wir tun und wie dies geschieht und vor allem, wer die Menschen hinter Ihrer „Fachzeitschrift für alles rund um Reifen, Räder und Runderneuerung“ sind. Natürlich haben wir auch die vergangenen vier Jahrzehnte inhaltlich Revue passieren lassen. All dies können Sie hier als frei zugängliches E-Paper noch einmal nachlesen. Nun, passend zum runden Geburtstag fand außerdem ein Gewinnspiel für Neu-Abonnenten statt, die die NEUE REIFENZEITUNG mit einem Jubiläumsrabatt von 40 Prozent für ein Jahr bestellen konnten. Unter den zahlreichen Bestellungen hat die Glücksfee der NEUE REIFENZEITUNG nun die Gewinner ausgelost. Über Wunschgutschein-Gutscheine im Wert von jeweils 150 Euro freuen können sich demnach:

Dietmar Brunner von der Autoport Brunner GmbH & Co. KG in Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg),

Matthias Ecke von RTC Reifen- und Autoservice Kuttnick in Samswegen (Sachsen-Anhalt) und

Hans-Jörg Nawotke von Reifen Service Wiehl in Wiehl (Nordrhein-Westfalen).

Die NEUE REIFENZEITUNG gratuliert den drei glücklichen Gewinnern, die sich demnächst über Post von uns freuen dürfen! arno.borchers@reifenpresse.de