Bohnenkamp-Internetseite erhält Facelift mit Betonung auf Themen und Produktsparten

Die Bohnenkamp AG hat ihre Internetseite aktualisiert und will damit „aktuelle News und Brancheninformationen stärker in den Blick der Besucher“ rücken. Das neue Layout soll Besucher der Website schneller zu Produktbereichen, weiterführenden Informationen und Ansprechpartnern navigieren. Außerdem sollen flachere Seiten-Header und klarere Kontrastwerte erhöhen die Übersichtlichkeit erhöhen und einen schnellen Zugriff auf weiterführende Themen und Inhalte ermöglichen. Zusätzliche Links zu den jeweils relevanten Produkten im Webshop sollen zudem das Informationsangebot in den unterschiedlichen Produktbereichen und Anwendungskategorien vertiefen.

„Umfassende Informationen zu Produkten und Branchen werden für die Kunden immer wichtiger. Gleichzeitig nimmt aber auch die Informationsflut zu. Daher lag unser Fokus auf einer verbesserten Übersichtlichkeit. Gleichzeitig haben wir die gewohnten Zugänge für die tägliche Arbeit unserer Händler so wenig wie möglich verändert“, erklärt Henrik Schmudde, Marketingleiter bei Bohnenkamp. „So können Kunden sicher sein, keine großen Überraschungen zu erleben, wenn sie das nächste Mal unsere Webseite aufrufen. Der Zugang zum Onlineshop mit all seinen wichtigen Informationen befindet sich nach wie vor dort, wo er hingehört – oben rechts.“ ab